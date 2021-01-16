民進黨桃園市議員王浩宇罷免案16日舉行投票，最終同意罷免票數為8萬5482，遠遠超過不同意票及廢票，王浩宇確定遭到罷免，不少支持罷免王浩宇的民眾齊聚罷王總部外歡呼。不過，卻有網友跑到綠委王定宇的臉書留言，指他(王定宇)遭到罷免，並引起論戰。

針對王浩宇遭罷免，有網友在王定宇臉書PO文下方留言表示，「恭喜罷免王浩宇成功，你準備好了嗎」、「罷掉王浩宇！換罷王定宇」、「王浩宇被罷免了，您怎麼看？」、「歷史性的一刻 感動 感動到快掉下眼淚……光榮中壢...1萬6千票當選議員！8萬3千票罷免當選...難得，值得恭喜！再次恭喜當選不分區選民」。

甚至還有一名網友在王定宇的臉書上留言指出，「恭喜你被罷免啦哈哈哈哈哈哈哈哈啊哈哈哈」，並引起各路網友論戰，有網友忍不住直言，「定宇浩宇傻傻分不清楚」「請去看眼科好嗎？」「你好可愛喔！定宇、浩宇傻傻分不清楚」、「笑鼠，跑錯棚」。

王浩宇遭到罷免，但有望友卻跑到綠委王定宇臉書上留言稱他被罷免。(圖 翻攝自王定宇臉書)

此外，對於罷免案的結果，王浩宇晚間7點透過臉書「我是中壢人」發聲明回應，他表示，「衷心感謝支持我的朋友，衷心感謝」，並附上背影照片。

(中時新聞網)