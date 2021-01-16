民進黨桃園市議員王浩宇罷免案16日舉行投票，最終同意罷免票數為8萬5482，遠遠超過不同意票及廢票，王浩宇確定遭到罷免，不少支持罷免王浩宇的民眾齊聚罷王總部外歡呼。不過，卻有網友跑到綠委王定宇的臉書留言，指他(王定宇)遭到罷免，並引起論戰。
針對王浩宇遭罷免，有網友在王定宇臉書PO文下方留言表示，「恭喜罷免王浩宇成功，你準備好了嗎」、「罷掉王浩宇！換罷王定宇」、「王浩宇被罷免了，您怎麼看？」、「歷史性的一刻 感動 感動到快掉下眼淚……光榮中壢...1萬6千票當選議員！8萬3千票罷免當選...難得，值得恭喜！再次恭喜當選不分區選民」。
甚至還有一名網友在王定宇的臉書上留言指出，「恭喜你被罷免啦哈哈哈哈哈哈哈哈啊哈哈哈」，並引起各路網友論戰，有網友忍不住直言，「定宇浩宇傻傻分不清楚」「請去看眼科好嗎？」「你好可愛喔！定宇、浩宇傻傻分不清楚」、「笑鼠，跑錯棚」。
此外，對於罷免案的結果，王浩宇晚間7點透過臉書「我是中壢人」發聲明回應，他表示，「衷心感謝支持我的朋友，衷心感謝」，並附上背影照片。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。