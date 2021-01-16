HBO Asia原創影集《戒指流浪記》由宥勝、林予晞主演，劇中宥勝因在求婚當天把婚戒弄丟，而戒指流浪到了七個陌生人手中，引發了不同的故事。Janet為全劇靈魂人物，劇中她是「只聞其聲不聞其人」愛情專家，最新劇情揭曉身份，原來她是宥勝好友黃尚禾結婚7年的妻子，營造「完美夫妻」的假象。

導演北村豐晴坦言，這對夫妻關係，來自他自己的個人經驗，「在開發劇本的同時，我與前妻離婚，還和太太一起開離婚Party，那天我們都喝醉了，少了那一張紙的束縛，反而我們可以變成好朋友與互相關心的家人」，寫實經歷撰寫在劇情當中，Janet與黃尚禾這對人前的「完美夫妻」，私下發揮得淋漓盡致的怨偶一面。

Janet第一次在螢幕上演出有婚姻問題的夫妻，而她的角色是在網路世界硬要維持完美形象，但真實生活卻支離破碎，讓她感到非常寫實。Janet透露，與黃尚禾印象最深刻的，是在宜蘭跟拍兩人家裡的戲，Janet表示：「因為密集拍攝，所以從第一天我們倆感情很好，隔天卻大吵架到要離婚，在48小時快速體驗夫妻間從熱戀吵到離婚的關係。」她直喊：「第一天拍感情戲甜蜜到不行，甚至吃飯到一半，突然害羞感覺來了，直接在餐桌上親熱起來，跨坐在黃尚禾身上都不會覺得害羞。」

黃尚禾則透露，一場他公主抱Janet戲，「從她主持的瘋台灣開始，就超級愛她陽光和親切的形象，但當下Janet提醒要小心她的腰，因為她是個孩子的媽了，體重很重。」他又說，拍攝當下，感覺Janet很輕，幾乎沒有感覺，但抱起的力道過猛，有點嚇到她，「可能心裡的雀躍和Janet真的有保持勻稱的身材，讓我很難忘那一抱」。

Janet與黃尚禾搭檔。（HBO Asia提供）

Janet、黃尚禾劇中詮釋夫妻。（HBO Asia提供）

Janet、黃尚禾劇中表面是完美夫妻，私下其實是怨偶。（HBO Asia提供）

(中時 )