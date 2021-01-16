民進黨桃園市議員王浩宇慘遭罷免，本人急鎖臉書神隱，而去年7月曾秀出合照力挺王浩宇的基進黨立委「3Q」陳柏惟也被網友挖出，紛紛留言嗆「3-1囉」、「下一個就是你」。
去年6月韓國瑜高雄市長一職遭罷免後，當時不少藍營支持者醞釀罷免綠營民代，更是優先點名黃捷、陳柏惟與王浩宇3人。
陳柏惟則在7月9日高調PO出3人合照嗆聲：「我跟你們講啦，韓粉真的沒有很多，他們連我們三個小議員都罷免不掉啦」，後面更加碼「2020三個都罷免成功我請全台灣人吃雞排，保證我們不會跑去香蕉煎餅花一千塊加起司，這就是水準！」
但如今王浩宇罷免案通過，黃捷罷免案也將於2月6日投票，許多網友紛紛挖出陳柏惟這篇貼文，留言大酸：「3-1囉」、「委員左邊那個你要不要截掉」、「下一個就換你了」、「2021罷免的話還來得及吃雞排嗎」、「進度已達1/3」、「我朋友的雞排店要賺一波了！替她謝謝你啊」、「為了2300萬份雞排，我會出來投你一票」，但也有網友指出盲點「這罷免不會成功啊，陳柏惟是立委不是議員，你要怎麼罷他議員的位置」。
(中時新聞網)
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