郭靜首登《飢餓遊戲》遇上全新機制「獵人獎金追捕賽」，遊戲規則是獎金隊率先過完所有關卡就可帶走獎金，競爭式賽制讓郭靜非常緊張，就連坐車都覺得焦急：「時間對我們來說分秒必爭，一秒之差都不行，就是不能讓對方趕上！」

錄影前需禁食，郭靜表示自己很能忍受飢餓感，也時常參加飢餓30的活動，雖然受過訓練，但餓肚子玩遊戲不只需要意志力，還得耗體力，加上贏得比賽才能吃東西，讓郭靜笑說：「勝負欲會突然變得很強烈！」

製作單位將每個藝人的特性或癖好寫成線索讓隊長猜選，其中有一個特性寫著「我下半身的某部位超長」，光看就讓人想歪，結果揭曉是郭靜，「是我的腳趾頭超長啦」，另一個是「一看到太陽就有奇怪的生理反應」，洪都拉斯卻自爆「我很久沒有生理反應了，不會是我」。

節目除殘酷的禁食賽制外，還有結合智力、體力、耐力的各項高難度遊戲關卡，第一次來的郭靜就嚐到震撼教育，她和王仁甫、林真亦一起挑戰人體蜈蚣過橋，不符合人體工學的姿勢加上超長吊橋，讓她累爆，直呼：「真的太漫長了，一抬頭才走了1／3，你知道那有多絕望嗎？」

《飢餓遊戲》每周日晚間8點在中視播出，隔週六晚間8點中天娛樂台重播。

(中時 )