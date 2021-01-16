【現場直播】王浩宇罷免案開票 現場最新畫面

民進黨桃園市議員王浩宇罷免案今天投票，桃園市選委會晚間6時30許完成計票，同意票數8萬4582票、不同意票7128票，因此罷免案通過，王浩宇也成為史上首名被罷免的直轄市議員。據分析，從罷王總部現場觀察，很多年輕的爸爸媽媽帶小朋友來，他們說會投下罷免票是因為王浩宇爭議的言論。

罷王案通過，到底是誰去投票的呢？據《國民大會》節目分析指出，大家都說是不是傳統藍營的，或者是年紀大的長輩去投票，不過從罷王總部現場觀察，發現罷王總部有蠻多年輕的爸爸媽媽，帶著小朋友來這邊，他們透露為何一定要投下罷王票，就是因為之前王浩宇一些比較爭議的言論，像是偷穿學生制服進入學校，或者去替代役男宿舍洗澡，這樣的行為，他們是不能接受的，這些年輕的爸爸媽媽很擔心小朋友因此學壞，他們才會決定今天出來投罷免票。

另針對王浩宇，不只民眾黨、國民黨，還有民進黨議員也私下抱怨，王浩宇在質詢上，不質詢桃園的市政議題就算了，但即使他是民進黨議員，也不太跟黨團配合，所以讓地方議員覺得有這個同伴，有就跟沒有是一樣，讓民進黨人很少直接力挺他。

資深媒體人黃暐瀚則表示，罷王案這麼困難的罷免案，居然可以過，在疫情、天氣冷、在王浩宇「人間蒸發」的狀況下，都還可以過，代表是台灣一個新的民意基礎，大家可以用這種方式對政治人物表達不認同，王浩宇1萬6000票當選議員，8萬4582票通過罷免門檻。黃暐瀚強調，既然王浩宇會過，其他的罷免案也會過。

王浩宇因為變裝擅闖國中校園和替代役男宿舍、並發布有爭議的言論，被市議員詹江村提案移送市議會紀律委員會調查。紀律委員會2016公布調查結果，認定王浩宇在兩案中的言論都「誇大不實」，已傷害全體議員形象，考量他年輕缺乏問政經驗，予以最輕的口頭告誡懲戒，王浩宇最後在議會公開道歉。

(中時新聞網)