深藏在陽明山國家公園後山的精銳部隊，日前在軍方媒體報導中罕見曝光。陸軍特戰指揮部八煙營區官兵，在寒流籠罩全台僅有攝氏3度低溫的雨天中持槍操練，勤練戰技。這支神秘部隊肩負阻擋共軍從北海岸經陽明山攻向台北盆地的任務，以戍衛臺灣政經中樞安全。

罕見曝光 陽明山藏神秘特戰部隊 阻斷共軍突襲台北盆地（翻攝 臉書青年日報粉專）

軍方媒體《青年日報》日前於臉書粉絲專頁刊出2張照片。一張照片為穿著數位迷彩裝，多名手持步槍的官兵以高跪姿在大雨中進行訓練，第2張照片，鏡頭前一名官兵帶著肘部護具，手持步槍警戒，背後則是數名官兵正在聆聽長官下達指示。報導中指出，特指部八煙營區位於陽明山國家風景區中，常年低溫下雨，日前大陸冷氣團來襲，氣溫下探至3度，但官兵依舊在風雨中專注練習、精進自我戰技。

據《中央社》報導，國防部2019年派遣陸軍特戰部隊，取代原駐防的陸軍關渡指揮部裝騎部隊，駐守通往台北市區的陽金公路要隘「八煙營區」，除了戍衛中樞，也有防災、反恐等功能。八煙營區原以特戰指揮部的上級單位航空特戰指揮部別稱「武漢」為名，取名為「武漢八煙」，後來又改從特指部別稱「天龍」作為定名依據，從「武漢」改為「天龍」，由於剛好碰到武漢肺炎疫爆發，還一度引起輿論關注。

(中時新聞網)