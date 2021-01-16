急速冷凍再一波！戴立綱曝低溫風雨襲

冷氣團南下，今下午3時左右抵達，讓基隆北海岸、大台北已經開始出現下雨情況，此外，氣象局今更針對8縣市發布低溫特報，今午起各地氣溫逐漸下降，明(17)日至下周一北部及東北部天氣寒冷，其他地區早晚亦偏冷，其中基隆市、新北市、桃園市氣溫有可能降至10度以下。

氣象局表示，今清晨仍受輻射冷卻影響，苗栗局部地區甚至出現6度左右的低溫，不過上午天氣穩定，各地白天高溫仍有22、23度以上。但到了下午大變天，北部及東北部溫度逐漸下降；明(17)日北台灣白天高溫與今日將出現明顯溫差，北台灣高溫降到15度左右，中部18度，花東16、17度，南台灣則是21度左右。

至於降雨方面，氣象局提醒，明迎風面的北部及東半部地區，下午起將逐漸轉為局部短暫雨，在晚間開始雨勢增加，而今(16日)晚至明(17)日基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部大雨發生的機率；下周二、三(19日、20日)迎風面東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

此外，臉書粉專「天氣即時預報」提醒，回暖3天的時光即將告一段落，這一波冷空氣，強度比起上週的「寒流」稍弱一點，強度為強烈冷氣團，雖然寒冷程度不及上次，但各地仍會起風，是相當有感的轉冷，好消息是，等這波冷完後，至1月底看來暫無強冷空氣影響，暫時可以在這連續的寒冬中喘口氣，不過未來3天仍有一波降溫，大家還是要持續注意保暖，加強禦寒工作。

週六晚~下週一：強烈冷氣團 (09:25發佈)回暖三天的時光即將告一段落，新一波冷空氣，目前已經在台灣北部海面，隨著增強的北風，逐步往台灣靠近。 這一波冷空氣，強度比起上週的「寒流」稍弱一點，強度為「強烈冷氣團」，雖然寒冷程度不及上次，但... 由天氣即時預報發佈於 2021年1月15日 星期五

(中時新聞網)