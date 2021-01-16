日前北部醫院住院醫師染疫，遭前衛生署長楊志良抨擊，認為應該被開除，引起外界議論紛紛。曾為百名確診者插管的麻醉科醫師Jason邱對此發表自己的看法，更透露自己先前為確診患者插管時，因有妥善防護裝備，且全程憋氣，因此自己並未感染，反觀一旁的護理師卻陸續出現症狀。

根據《ETtoday健康雲》報導，Jason邱是美國紐約區的麻醉科醫師，同時擔任醫院麻醉疼痛部的主任，和20位醫護人員組成「插管小組」，專門治療新冠肺炎確診者。

他透露過去進行插管時，僅須戴上口罩就能進行，但在疫情爆發後，就必須花2至3分鐘穿著笨重的防疫服裝，無法迅速且準確地插管，其實對於分秒必爭的患者而言相當不利。

Jason邱表示，紐約疫情爆發後，一天最多要為10位確診者插管，一開始僅戴著N95口罩就進行插管，結果團隊中的成員紛紛染疫，改著裝骨科外科醫師的裝備後，仍然有成員確診，最後才換成防禦軍方化學武器所用的裝備。

他還回憶，某天為確診者插管時很緊張，妥善的防護裝備、全程憋氣，過程中險些暈倒，但自己因此平安無事，然而一旁的女護理師卻開始陸續出現症狀染疫。

Jason邱無奈地表示，即使有完善的裝備，但是不經意的小細節就都有可能染疫，「知道這病毒殺傷力很恐怖，會造成死亡，但不知道怎麼去預防，不知道它靠什麼傳染，沒有資訊反而最恐怖。」在對抗病毒的1年多以來，團隊中共有一半的醫護人員確診，所幸目前團隊成員都已康復。

關於台灣住院醫師未遵照SOP而染疫，甚至認為應該要被開除，Jason邱表示，住院醫師本身就還在學習階段，訓練過程不容易，也希望外界面對醫護人員，可以鼓勵取代責備，從經驗中學習更重要。

Jason邱也透露自己和家人已經在第一時間施打疫苗第1劑，並無出現不適症狀，甚至未施打疫苗而染疫的後果比副作用更嚴重，因此他呼籲，台灣民眾可以考慮接種疫苗保護自己。

最後，Jason透露自己的生活從初期的提心吊膽，深怕自己染疫、將病毒帶回家，到現在已經「有點麻痺」。他認為戴口罩、勤洗手、保持社交距離儼然已成為一種生活態度，如何與新冠病毒和平共處、隨著疫情改變生活方式，是大家眼下需要思考的。

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(中時新聞網)