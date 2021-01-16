謝金燕16日在台北小巨蛋舉辦「謝金燕2021 TURN口罩世界巡迴演唱會」，她時隔5年3度攻蛋，出道31年的她，特別安排只唱自己的歌，一連飆唱30多首包括舞曲、抒情、搖滾、電音曲風全場串連，她一開場身穿紅色亮片緊身深V裝，從3樓的高空降臨舞台，大秀美腿，緊接著換上螢光色的深U服裝，美胸幾乎呼之欲出，引起尖叫，全場一連換上5套訂製服裝上陣，飆唱經典歌曲〈一級棒〉、〈練舞功〉、〈跳起來〉、〈叉燒包〉等，氣氛熱鬧。

謝金燕每次演唱會都準備許多不同大型道具，受封「道具女王」，這次同樣準備搭配演出的小道具，在情歌橋段時，她直接坐在馬桶道具上唱情歌，經紀人透露因為謝金燕創作時，時常都是坐在馬桶上寫歌，她把最私下的一面呈現給粉絲，謝金燕不只搭配精湛的大型道具，這次準備許多禮物送粉絲，她在台上撒下上千隻充氣狼牙棒。

謝金燕在台北小巨蛋舉辦「謝金燕2021 TURN口罩世界巡迴演唱會」。（開麗娛樂提供）

謝金燕開唱，母親、姊姊及20多歲的神秘兒子等親人都低調到場力挺，演藝圈好友陳子鴻、Suming舒米恩、AKB Team TP、梁舒涵等人親自來支持，謝金燕演唱會票房9成，粗估吸金2070萬元，製作成本2800萬，小賠730萬元，她同父異母的哥哥謝順福、謝金晶則是早已安排好工作行程，未到場也沒送花祝賀。

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