裘海正今在台北國際會議中心開唱。（海樂影業提供）

裘海正今在台北國際會議中心開唱。（海樂影業提供）

裘海正16日舉辦「愛我和我愛的人」演唱會，她淚崩揭露深藏許久的秘密，暫退歌壇全因父親過世打擊，並非外傳的婚後淡出；裘海正當年正紅之時，父親被診斷罹患肺癌，生命僅剩3到6個月，她決定接受老公「前後不到十秒鐘的求婚」，完成父親心願，沒想到父親過世當天她因演出無法見到最後一面，「我跟上天說我再也不要唱歌、再也不要當歌星了」。

裘海正回想當年結婚，父親牽著她走上紅毯，「我的心好難過，因為我每走一步就覺得我的爸爸離開我一步，直到他將我的手交給我丈夫，那一刻我眼淚沒辦法停止」；婚後她忍著父親重病之痛，站上舞台唱歌跳舞，「歌星真的不是人做的工作，很難」。

裘海正今晚戴著紳士帽，身穿黑色皮外套、皮裙，與鄭艾青、許雯惠、華千涵以〈年輕的心〉揭幕，裘海正的兒子馬齊陽也獻上處女秀，和媽媽合唱〈紐約之戀〉，而久未在台公開演出的巫啟賢更現身力挺，一連獻唱〈人生如夢〉等組曲。

裘海正的恩師劉文正也驚喜現「聲」，今播出當年劉文正介紹裘海正新歌的廣播CF，令觀眾讚嘆。她回想1986年加入飛鷹唱片，與方文琳、伊能靜組成「飛鷹三姝」，出道前接受劉文正嚴格訓練，「現在很多歌星真的是又唱又騙，很多網紅、自媒體唱一唱就紅了」，三姝當時還被送去凱渥受訓，自嘲「其實林志玲是我學妹，我當時走進凱渥，人家還以為送便當的來了」。演唱會吸引1800位觀眾欣賞，票房粗估約400萬。

(中時 )