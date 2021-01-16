民進黨桃園市議員王浩宇罷免案今(16日)投票，晚間6點多開票結束後，以8萬4582張同意票跨過罷免門檻，確定遭到罷免。對此，前立委林濁水認為，若議員因言論被罷免，違背言論免責原則，但他也直言，現行的制度十分荒唐，且恐演變成「藍區的綠議員被罷，綠區的藍議員被罷」。

針對王浩宇遭罷免，林濁水今在臉書上表示，複數選區選出的議員卻用等於單一候選人的方式予以罷免，這很荒唐。他認為複數選區制度是保障少數，但是單一選區效應正好相反，等於用保障少數的方式讓他當選，然後用封殺少數的方式讓他落選，「太荒唐了。這將演變成藍區綠議員被罷，綠區藍議員易被罷」。

林濁水指出，他個人對王浩宇毫無好感，但無論如何，議員因言責被罷，違背言論免責原則，並感嘆，歐洲沒有議員被罷制度，台灣居然跟隨搞不清楚狀況的民粹社運教父硬修法逆向而行，強化罷免制度，「勸也沒用，真是可嘆」。

網友們也留言回應，「民進毒豬黨市議員被罷。正好教訓蔡頭進毒豬傷民」、「大家開心就好」、「大家開心就好」、「民粹社運教父是？」、「長民代威風就減公民志氣」。

複數選區選出的議員卻用等於單一候選人的方式予以罷免，這很荒唐。複數選區制度是保障少數，但是單一選區效應正好相反。等於用保障少數的方式讓他當選，然後用封殺少數的方式讓他落選。太荒唐了。這將演變成藍區綠議員被罷，綠區藍議員易被罷。 我個人對王浩宇毫無好感，但無論如何，議員因言責被罷，違背言論免責原則。 總之，歐洲沒有議員被罷制度，台灣居然跟隨搞不清楚狀況的民粹社運教父硬修法逆向而行，強化罷免制度。勸也沒用，真是可嘆。 由林濁水發佈於 2021年1月16日 星期六

(中時新聞網)