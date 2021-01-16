指揮中心宣布今晚10點緊急召開防疫記者會，由陳時中親自主持，但並未開放直播。(圖／本報資料照)

中央流行疫情指揮中心稍早宣布，將於今晚(16日)晚間10點於疾管署B1大禮堂召開疫情記者會，並將由指揮官陳時中、疫情監測組組長周志浩、發言人莊人祥出席說明。

陳時中指出，北部某醫院新增一名確診女護理師(案852)，為案838染疫醫師的同事、接觸者，第一波做了全院檢查，包含這位護理師在內，11日結果都是陰性，15日到診所就醫，由於案852有發燒狀況，建議到急診室採檢，今日下午確診。

台灣日前爆發首起醫師院內染疫事件(案838)，護理師女友也確診，指揮中心針對452名相關接觸者進行擴大篩檢，檢驗結果於今晚出爐，原預定明天(17日)早上記者會公布調查結果，但陳時中稍早宣布於今晚10點緊急召開記者會，推測疫情恐有出現新變化。

指揮中心原訂進行2500人大規模篩檢，但由於468名第一圈接觸者都安全，沒有擴散疑慮，2500人篩檢也喊卡，決定再篩檢452名院內工作者。於昨晚開始執行，今晚採檢完畢。

(中時新聞網)