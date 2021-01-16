大陸資深女星楊冪從童星身分出道，至今在戲劇圈走跳超過30年，演過多部熱門電視劇和電影，包括《仙劍奇俠傳三》、《宮》、《小時代》系列電影和《三生三世十里桃花》等等，34歲的她人氣仍相當高；近日楊冪爸爸在微博炫耀她在各大影視協會當幹部，對此感到驕傲，卻引起網友痛批「演技不夠格」。

15日楊冪爸爸在微博上傳一系列楊冪的照片，開心地回憶起她童年的趣事，「二十二年前我當時認為我女兒當了四年中隊長和美術課代表是她當幹部的頂峰了。這麼多年過去了沒想到又當選幹部了。哈哈哈。希望女兒在她喜歡的行業又紅又專」。

近日楊冪爸爸在微博炫耀她在各大影視協會當幹部，對此感到驕傲，卻引起網友痛批「演技不夠格」。(圖/ 摘自楊冪爸爸微博)

從楊冪爸爸的照片中，得知楊冪目前業內職務相當有看頭，像是「中國電視藝術家協會演員工作委員會理事」、「中國電影家協會青年和新文藝群體工作委員會副會長」、「北京電視藝術家協會演員工作委員會副會長」、「中國廣播電視社會組織聯合會演員委員會常務理事」。

沒想到楊冪的這些頭銜，遭到部分網友質疑，痛批她根本不夠格，「這些影視協會沒人了嗎？」、「這評定標準太水了吧，怎麼也不應該輪到她啊」、「她的演技不夠格，明明那麼多人比她演技好」；不過，也有一些粉絲替楊冪信心喊話，「一直很優秀」、「楊冪真的好努力」、「會越來越棒的」。

(中時新聞網)