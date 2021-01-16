可米傳媒製作的《她們創業的那些鳥事》耗時5年籌備，製作費高達2億台幣，由金鐘編劇呂蒔媛執筆，金牌導演馮瑞、許肇任、林志儒執導，馮家瑞、林心如、賴聰筆擔任製作人，由陳意涵、林心如、邱澤、簡嫚書、宥勝、林哲熹、李立群、藍心湄、高捷等主演，將於31日正式播出。

《她們創業的那些鳥事》15日晚間舉行特映會，劇情讓人感同身受。陳意涵在職場中受職場霸凌的委屈，與李立群的父女情讓人感動落淚；林心如面對工作、婚姻和小孩的抉擇，讓女性觀眾鼻酸；邱澤詮釋全世界最靠譜的學弟，默默守候陳意涵，讓人不捨；簡嫚書大突破的轉型，看似花瓶實質是交際高手，讓人驚喜；李立群和藍心湄這對離婚夫婦的逗嘴吵架，讓人看到老戲骨的功力。

導演許肇任現身分享，透露許多場戲都不好拍，尤其陳意涵、林心如、簡嫚書3個女生吵架的戲最難拍，「3個女生個性不同，講的話也不一樣，我們又不能齜牙裂嘴的吵，不符合戲的調性，還要吵的笑中帶淚很不容易，很謝謝這3位演員，有時候還滿好笑的。」他開玩笑說：「下次不要拍三個女生一起的故事。」劇中用珍珠奶茶形容3個女生，茶、奶和珍珠缺一不可。

許肇任拍戲時剛升格當爸，他說：「剛好我老婆生女兒，我覺得女生很辛苦偉大，拍攝時努力用個角色呈現各種女性」。許肇任與編劇呂蒔媛繼《出境事務所》、《牽紙鷂的手》後第3度合作，強調該戲雖講述女性創業，但希望跟大家一起創造美好生活。疫情擾亂2020，許肇任感恩地說：「每天想著在疫情期間怎麼順利拍完，我們不是幸福，我們是幸運。」

宥勝日前帶一家四口開露營車全台趴趴走，也悄悄接拍《創業》，劇中飾演度假村的繼承人，與陳意涵有段刻骨銘心的戀情。劇中他很多外景在山上，車程3小時讓他甘之如飴，《創業》多在台中取景，也讓他和台中結緣，目前為了小孩教育，已決定搬到台中。曾昱嘉〈想要膩在一起〉、告五人〈在城市遺失了你〉、〈愛人錯過〉、〈帶我去找夜生活〉也收入劇中插曲。《她們創業的那些鳥事》31日起每周日晚間8點八大戲劇台、愛奇藝同步首播，晚間10點衛視中文台播出。

曾昱嘉（左起）、許肇任、告五人潘雲安、潘雲安、哲議映後與觀眾合影留念。（可米傳媒提供）

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