外國客人發現崔宇植曾演出《寄生上流》紛紛驚呼。（friDay影音提供）

由「羅PD」羅䁐錫打造的韓國人氣節目《尹STAY》最新一集收視再創新高，眾人為了準備14人份外國人的晚餐忙進忙出，李瑞鎮直喊太累了：「感覺到小腿一直在上上下下！」，而擔任主廚的鄭有美還疑似不小心切到手指，把手指包成像紅蘿蔔一樣粗，讓網友直呼心疼。

多災多難的鄭有美的慘事還不只一樁，她早上起床到浴室準備洗漱著裝上班，要出去時竟發現浴室門被床墊擋住打不開，被反關在浴室裡，幸好朴敘俊在上班前，到鄭有美的房間關心詢問「姊姊妳還沒出門吧」，她趕緊求救「幫我開一下門，我被關在裡面了」，才化解受困危機，2人也因為這個意外狀況爆笑，朴敘俊還笑虧：「真的是很無言！」

崔宇植在民宿裡負責接待工作，其中一組外國客人問他「你是演員嗎？」崔宇植回：「是的，你們看過《寄生上流》嗎？我是裡面的小兒子，一直抱著石頭的那個人。」讓客人驚呼自己竟沒在第一時間認出大明星，直說「太神奇了」。

崔宇植笑著解圍：「因為我現在頭髮長得很長，所以大家都認不太出我。」等崔宇植離開，客人們立刻上網搜索惡補資料，還自責說：「我們沒認出他來，不會讓他感到心裡不舒服吧！」下一秒又立刻打電話給在國外的家人炫耀，「今天去民宿被《寄生上流》演員接待，簡直像做夢一樣！」

最新一集中，羅PD又宣布有「突發事件」，讓大夥表情緊張又凝重，得知是原定第二天要來的其中一組四口之家客人取消來訪，九名客人變成五名客人，李瑞鎮和朴敘俊頓時藏不住笑意，還假裝可惜說「我們都準備好了耶」，讓第一天就忙翻眾人鬆了一口氣，朴敘俊更開心說：「簡直要敲鑼打鼓了。」《尹STAY》每週六在friDay影音、愛奇藝上線。

(中時 )