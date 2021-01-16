展現出浸潤式英語教學在偏遠學校不同的風景。（澳底國小提供／許哲瑗新北傳真）

小朋友努力運用在地素材齊心協力闖關，呈現偏鄉學校堅持教學與學習品質而採取的移地教學。（澳底國小提供／許哲瑗新北傳真）

（澳底國小提供／許哲瑗新北傳真）

新北市貢寮5所國小15日在澳底國小辦理英語移地學習，各國小低年級32個孩子採不分校混合組隊，以貢寮名產石花凍、澳底特色三貂獅文化融入英語課程，展現出浸潤式英語教學在偏遠學校不同的風景；澳底國小校長李延昌表示，隨著區內人口減少各校學生數均在下降，5校秉持「不在意有多少個孩子、就是要教好每個孩子」精神，發展出「一校就讀、五校學習」跨校整合經營理念，盼讓偏鄉學校攜手為每個孩子建立偏鄉特有的學習競爭力。

活動現場氣氛熱絡，各國小低年級32個孩子採不分校混合組隊，孩子們輪流利用巧克力醬在石花凍上依序寫出英語字母並唸出、在獅頭面具寫上英文名字及＂王＂的位子寫出抽到英語字卡對應的大小寫並唸出、玩字母連連看將活動牆兩側英語字母依教師要求連出前後序字母大小寫並正確唸出；小朋友努力運用在地素材齊心協力闖關，呈現偏鄉學校堅持教學與學習品質而採取的移地教學。

新北市教育局表示，貢寮區各國小不僅擁有長久發展的優質特色課程，更在108學年度配合新北市浸潤式英語學習及混齡課程，發展出5校聯合校訂移地課程：就是要讓學生將在地生活圈放大，擴大學生學習面向與視野，運用學習場域、師資、設備整體搭配設計，朝向「共同元素」為主、搭配「特有支持」進行課程設計。

透過整合教育，既能讓各校學生繼續學習原有具備在地特色、歷史傳承、文化生態的特色課程，更透過聯合校訂移地學習將特色課程加廣，聯合校訂課程與原校特色課程合作與互補同時存在。去年福隆國小的沙雕課程、貢寮國小的山林原野課程都讓五校孩子留下深刻的學習回憶。

「讓偏鄉學校攜手，為孩子建立偏鄉特有的學習競爭力！」李延昌校長表示，貢寮區5校均發展出極具地域性品牌的特色課程，但隨著區內人口減少各校學生數均在下降，五校秉持「不在意有多少個孩子、就是要教好每個孩子」發展出「一校就讀、五校學習」的跨校整合經營理念，更在教育局指導協助及支持下設置「貢寮區學校資源整合暨學生學習課程發展中心」推動各項整合性學習活動、教學課程、師資增能、行政減量，就是要讓偏鄉學校攜手為每個孩子建立偏鄉特有的學習競爭力。

(中時 )