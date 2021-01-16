更讓貢寮區從2歲到80歲的社區居民都能得到服務。（澳底國小提供／許哲瑗新北傳真）

瑞芳扶輪社長期支持推動貢寮區學校教育及社會服務活動：參與6校聯合登合歡山課程、疫情期間製作口罩套分送學校及社區老人、豐珠中學花藝課程培養學生技職能力、瑞芳國中扶少團等。（澳底國小提供／許哲瑗新北傳真）

瑞芳扶輪社長期致力偏遠地區教育服務，特別邀請國際扶輪3490地區基隆分區九社、板橋北區扶輪社、花蓮菁英扶輪社共11社聯合捐贈澳底國小視聽教室設備經費40萬元，提高貢寮區教育社會服務的能量，不僅能讓貢寮區所有國小學生在聯合課程教學與活動時有最佳場域、老師增能研習共備提升更優質教學效能，更讓貢寮區從2歲到80歲的社區居民都能得到服務。

澳底國小為新北市東北角瀕臨大海的小學，貢寮區策略聯盟的貢寮小鐵人課程、教師聯合活化課程共備、合歡山課程、甚至發展地域性品牌特色課程的聯合校訂課程都是由澳底國小觸發推動；設立貢寮區海洋樂齡中心提供銀髮族活動及學習課程，讓貢寮區銀髮哥哥姐姐們不僅能夠在生活中「有事做、有人陪、有話說」，更鼓勵銀髮大哥哥大姊姊們參與社會服務活動。

還設立貢寮區親子中心，在課後及假日開放放讓家長帶著６歲以下幼童進行親子互動活動增進親子感情、各項親職課程及親子活動提高家長親職照護能力。澳底國小不僅善盡學校教育孩童功能、也是貢寮區由2歲幼童到90歲銀髮族的學習服務中心、更是貢寮區各校教育資源整合及教師增能中心，在貢寮區澳底國小就是教育社會服務的主導者。

澳底國小校長李延昌表示，在109年獲教育部補助完成視聽教室工程，但因原有視聽教室老舊破損，辦理親職、銀髮、學習活動時經常無法發揮原有影音互動功效，相當可惜。感謝瑞芳扶輪社宋嘉齊社長、瑞芳高工傑出校友謝木土前總監及創社社長吳金龍所共同奔走，邀請國際扶輪3490地區基隆分區九社(基隆扶輪社、基隆南區扶輪社、基隆東區扶輪社、基隆東南扶輪社、基隆西北扶輪社、基隆中區扶輪社、新北北海岸扶輪社、基隆永昌扶輪社及瑞芳扶輪社)、板橋北區扶輪社、花蓮菁英扶輪社共11社聯合完成這個具有多面向教育社會服務的捐贈活動。

瑞芳扶輪社社長宋嘉齊指出，瑞芳扶輪社長期支持推動貢寮區學校教育及社會服務活動：參與6校聯合登合歡山課程、疫情期間製作口罩套分送學校及社區老人、豐珠中學花藝課程培養學生技職能力、瑞芳國中扶少團等；這次聯合捐贈讓澳底國小提升扶輪社在貢寮地區進行教育社會服務時更專業後勤資源及多元效能，會持續將偏鄉地區的聯合供餐、學生樂器支援及學習課程都將納入瑞芳扶輪社社會服務項目。

(中時 )