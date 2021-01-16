新北市鶯歌陶瓷博物館與學學文化創意基金會首次攜手合作的「感動牛—兒童暨青少年彩繪陶博特展」，即日起至4月11日於陶博館1樓大廳盛大展出。（許哲瑗攝）

時序牛年，新北市鶯歌陶瓷博物館與學學文化創意基金會首次攜手合作的「感動牛—兒童暨青少年彩繪陶博特展」，即日起至4月11日於陶博館1樓大廳盛大展出。

藝術家莊普創作「小感動牛」素坯原型，以幾何圓柱與圓臺造型，傳達穩重與耐力，厚實的雙腳象徵腳踏實地。由北臺灣35所學校學生參與彩繪近千件「小感動牛」的陶瓷彩繪作品，還有藝術家林文強、樊哲賢、顏忠賢、方偉文、池上鳳珠、陳怡潔，以及韓國KPDA包裝設計協會所創作之「大感動牛」彩繪藝術作品齊聚一堂，喜迎牛年與幸福的到來。

新北市鶯歌陶瓷博物館今（16）日舉辦「感動牛—兒童暨青少年彩繪陶博特展」開幕典禮，由新北市二橋國小陶笛隊，演奏陳嘉文先生譜曲的《你我牽手走過》揭開序幕，希望藉由陶笛音樂安撫因疫情造成不安的心。

新北市文化局長龔雅雯、陶博館館長吳秀慈、學學文化創意基金會副董事長張基義、藝術家莊普皆與會出席。

學學文化創意基金會副董事長張基義表示，文化色彩藝術課程推動師生透過社區踏查與色彩採集，發掘臺灣地方故事，以自然、土地、歷史與人文風貌等為色彩靈感來源，將代表家鄉的文化色彩作為彩繪主要用色，並由在地文化元素裡擷取創意靈感，完成「小感動牛」創作。此次與陶博共同合作特別有意義，希望以陶瓷作為文化載體，讓孩子們藉由藝術創作成為在地文化的推廣者，本展亦將發表175個北臺灣文化色彩，呈現各校多元的色彩觀察及豐沛的創作能量。

「感動牛—兒童暨青少年彩繪陶博特展」展覽期間橫跨農曆年節，十分適合闔家大小一同前往陶博館欣賞，並透過系列教育推廣活動，引領大眾及親子學習並欣賞陶瓷工藝之美。此外，3月28日將舉辦「牛轉奇蹟－小感動牛彩繪親子藝術工作坊」，歡迎有興趣的人報名參加(報名網址： https：／／reurl.cc／VXKvaY )。

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