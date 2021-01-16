中央流行疫情指揮中心今晚緊急宣布召開記者會，由指揮官陳時中親上火線說明疫情。由於今日北部某醫院擴大採檢452人，結果晚間出爐，有相當可能會說明檢驗結果。若有新個案出現，台大兒童醫院院長黃立民表示，要先看看是在社區還是在醫院，但無論如何，有新的確診者就表示疫情有擴散疑慮。

指揮官陳時中日前表示，醫院為了更安心，當時本來希望全院採檢，但經專家小組檢視，由於第一圈接觸到的人都是陰性，恐怕這些完全沒接觸的、離很遠的都沒有採檢必要，因此做了一些刪減，從全院採檢變成擴大採檢。

今日下午發言人莊人祥說，452人都已經完成採檢，結果預計晚上出爐，明日公布。然而，指揮中心晚間緊急發布通知，晚上10點由指揮官召開記者會。外界質疑，可能是院內感染的匡列者當中，有檢出新個案。

黃立民表示，接下來要看看是醫師傳出去的、別人照顧到病人得的，或是家庭群聚等其他狀況，但不管是在社區或是在醫院，此案若有新增個案就表示這一波疫情比較麻煩，有可能擴散出去。近期春節將至，且一些地方也有群聚的活動，黃立民認為，這樣的情況是不好的徵候，提醒民眾一定要要留意防護，特別提高警覺。

(中時 )