民進黨桃園市議員王浩宇今(16日)確定遭罷免，但罷免門檻高達近8萬2千票，投票前許多人並不看好這次罷免會通過，甚至有名嘴嘲笑是「一盤散沙」。對於這次罷免成功，據媒體報導，國民黨知情人士也提出3點分析，並直言王浩宇常透過臉書捏造謠言，成最讓人反感的原因。

據《ETtoday新聞雲》16日引述藍營地方人士分析王浩宇被罷免原因，主要有3點。第一，「王浩宇時常透過臉書造謠，政治信任已形同破產」。第二，王浩宇曾在臉書造謠連鎖賣場家樂福售賣萊牛，及在臉書問「這裡面，有賽德克巴萊嗎？」，嚴重歧視原住民，跨越政治道德底線。第三，罷免公民團體和台灣民眾黨、時代力量、綠黨等團體與國民黨私下合作，促成民意推動。

民進黨桃園市議員王浩宇。(圖/翻攝自王浩宇臉書)

此外，《TVBS》報導亦引述黨政人士說法指出，罷王團隊深知，王浩宇最大的武器就是透過他經營的臉書粉專「我是中壢人」公審其他人，因此在一開始就成立臉書粉專，凝聚空戰力量，爭取年輕人認同。

但最讓人印象深刻的是，恐是他曾指控時代力量涉毒，去年11月桃園地院認為王散布不實訊息，判王浩宇需賠償25萬元。

中選會表示，桃園市第7選區（中壢區）民進黨籍議員王浩宇罷免案，可投票人口為32萬7758人，實際投票人數為9萬2226人，投票率為28.14％，有效票為9萬1710票。將於22日舉行委員會議審查該罷免案投票結果，被罷免人應自公告之日起解除職務，被罷免人4年內不得參加同一公職人員候選人，因此2022年王浩宇不得再參選桃園市議員。

(中時新聞網)