基隆六堵吊車勾斷電線桿釀大停電，百戶居民徹夜摸黑，台電人員冒風雨在黑夜中搶修，預估晚上11點復電。（台電基隆區營業處提供／吳康瑋基隆報導）

基隆六堵吊車勾斷電線桿釀大停電，百戶居民徹夜摸黑，台電人員冒風雨在黑夜中搶修，預估晚上11點復電。（台電基隆區營業處提供／吳康瑋基隆報導）

基隆六堵吊車勾斷電線桿釀大停電，百戶居民徹夜摸黑，台電人員冒風雨在黑夜中搶修，預估晚上11點復電。（台電基隆區營業處提供／吳康瑋基隆報導）

基隆六堵吊車勾斷電線桿釀大停電，百戶居民徹夜摸黑，台電人員冒風雨在黑夜中搶修，預估晚上11點復電。（台電基隆區營業處提供／吳康瑋基隆報導）

基隆市六堵於16日下午4點左右，驚傳有輛大型吊車在行經六堵變電所時，竟然忘記將高聳的吊臂收回，除了勾到多根電線外，拉扯的力道更導致到4根電線桿遭硬生扯斷，事故當下造成803戶一般用戶及3戶高供電用戶無電可用，台電基隆區營業處指出，第一時間已派員前往搶修， 但預計要等到晚上11點，才能完成全區復電。

台電基隆區營業處指出，事件起因為六堵變電所CK33饋線相間(CO)電驛動作，引起斷路器跳脫事故停電，停電範圍包括七堵區六堵一街、六堵二街一帶，事發當下停電戶數高達803戶，且含高供用戶3戶，直到晚上8點左右，仍有66戶無電可用，在台電人員積極搶修下，截至晚上9點時，預計可再復電48戶，但還剩餘18戶仍未復電。

據了解，基隆晚間仍飄著細雨，搶修人員在黑夜中，冒著寒風及陣雨持續搶修，許多民眾也撐著傘徒步到施工現場觀看，台電也出動數十輛工程車打燈照明，以方便工程團隊在黑夜中搶修順利，台電預估在今晚11點前，全區能完成復電。

(中時 )