桃園市議員王浩宇罷免案今天遭以8萬多票被罷免成功，藍營人士分析，罷王成功的主因大致有三項，首先是王浩宇習慣經常性透過臉書說三道四，政治信任受到質疑，再加上今天天氣好，投票率提升，以及全民反萊豬等因素，才令王中箭落馬。

相關人士指出，罷王團體去年6月起成立總部，由於罷免門檻太高，運作初期各界都不看好，沒想到最後竟然成功罷免王浩宇，這樣的結果不但令王浩宇必須下台，同時，也警醒不少民意代表，不是選上之後就沒事了，必須時刻注意自己的一言一行。

藍營人士以中壢區族群結構分析，客家較多，外省和閩南人士次之，不過，由於眷村人口不在少數，選民結構仍以藍大於綠，若激起藍營大團結，王浩宇自然討不到好處。

同時，這次罷王團體不採取傳統的選戰策略，而是陸戰加上空戰爭，同樣在網上成立罷王粉專，以「空戰」與王對峙，爭取反王的年輕朋友認同，也是罷王成功的因素之一，再加上老天的因素─今天沒下雨，好天氣又不太冷，間接成為催票的助攻手。

此外，藍營人士並認為，反萊豬的民意高達7成以上，但王浩宇在萊豬議題上卻與多數民意相左，日前甚至在臉書放上一張牛排照片，並加上「這裡面，有賽德克巴萊嗎？」令原住民也為之反彈，凡此種種，王浩宇的言行讓他在地方上的負評日增，因此今天才會有這麼多人出來投下贊成罷王票。

(中時新聞網)