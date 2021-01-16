英國一名106歲的女子，在與新冠肺炎抗爭2次後，感覺「比以往任何時候都健康」，她透露自己的長壽秘訣就是「全脂牛奶和威士忌」。

根據《每日郵報》報導，住在默西賽德郡（Merseyside）聖海倫（St Helen’s）伊莉莎白閣護理院（Elizabeth Court Care Home）的瑪麗·尼科爾森（Mary Nicholson），經歷了2次世界大戰和3次流感大流行，近日更2度戰勝新冠肺炎，慶祝了她的106歲生日。

瑪麗在新年前夜被檢測出Covid-19陽性，但她表示，在12日生日前及時克服病毒後，她感覺比「以往任何時候都健康」。她透露，她的長壽秘訣是喝全脂牛奶、奶油，同時還喜歡在晚上喝一小杯威士忌。

瑪麗出生於1915年1月12日，正值第一次世界大戰期間，她經歷了2次世界大戰和1918年、1957年及1968年的流感。她在5歲時失去了母親，5年後又失去了父親，生活十分艱難。她的父親曾作為軍醫入伍，卻被毒氣毒死，回到英國後不久就去世了。

英國一名106歲阿嬤2度對抗新冠肺炎成功，並透露長壽秘訣。（圖／翻攝每日郵報）

近日，瑪麗再次戰勝了新冠肺炎後，迎來了她的106歲生日。她表示「雖然還是有點咳嗽，但我感覺好多了，在因病毒而被隔離之後還能夠慶祝，我感到非常高興，同時也迫不及待和家人見面。我愛他們所有的人，他們對我來說就是全世界。」瑪麗一直沒有結婚生子，且由於新冠肺炎的限制，她無法與家人見面，但她說她很期待在新冠肺炎結束後與家人一起慶祝。

瑪麗今年68歲的侄女吉恩˙漢弗理斯（Jean Humphreys）形容她「非常獨立」，同時也很幽默、很有愛心，「她的生活並不輕鬆，她這麼年輕就失去雙親，還經歷了戰爭。但她堅持不懈，努力工作，她每天都在激勵著我。」吉恩透露，瑪麗在家裡一直住到102歲，她一個人生活，非常獨立。

照顧瑪麗的工作人員簡恩（Jane）提到，瑪麗在第一次染疫時，他們以為要失去她了，好在她二次感染又康復後，才親眼見證她的身體很棒，「她是一個戰士，我想她的家人也會同意我的看法，她一生都是這樣的。」簡恩問瑪麗「你106歲的秘訣是什麼？」瑪麗回答「一直保持警惕」，簡恩則笑虧她「沒有男人和美食就是妳的秘訣，不是嗎？」

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)