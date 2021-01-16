民進黨籍桃園市議員王浩宇罷免案今（16日）登場，最後以8萬4582張同意票通過罷免，讓他成為六都首位遭罷免的市議員。對此，將於2月6日面對罷免投票的高雄市議員黃捷晚間表示，自己一直以來都在鳳山服務，未來也會持續為地方盡心盡力，相信屆時鳳山的鄉親會願意站出來挺她，投下反對票。

黃捷表示，她從當選議員以來，一直都為了鳳山盡心盡力地服務，就算現在心情也是一樣，不會因為罷免有所改變，反而是鞭策自己要繼續努力的動力；針對王浩宇遭罷免一事，黃捷坦言對桃園的狀況不了解，但她會繼續努力服務鄉親，相信屆時選民會願意投下反對票力挺，把認真、優秀的議員留在市議會。

至於是否擔心被罷免？黃捷重申，「我一樣還是把該做的事情做好，最重要的是我經得起檢驗，把所有時間奉獻給鳳山這塊土地，到目前為止還是相信鳳山鄉親會力挺我，投出不同意票留住我。」

據了解，黃捷罷免投票將於2月6日舉行，根據選罷法規定，若罷免有效同意票數達原選舉區選舉人總數的4分之1以上，且同意票多於不同意票，罷免案即通過；中選會資料顯示，高雄市鳳山區選舉人數為28萬7829人，也就是說罷免黃捷至少要取得7萬1958票同意票，遠超過她當初當選議員的票數。

(中時新聞網)