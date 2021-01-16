國民黨智庫副發言人錢震宇。（摘自錢震宇臉書）

民進黨桃園市議員王浩宇罷免案通過，民進黨發言人顏若芳批評，國民黨明顯介入動員，造成政治對立非台灣之福。對此，國民黨智庫副董事長連勝文表示，若以此邏輯，那罷免韓國瑜算是什麼？關掉中天又算什麼？國民黨智庫副發言人錢震宇痛批民進黨「不知檢討」。

連勝文痛批，民進黨已經把「雙重標準」，搞到變成前無古人、後無來者的一種無恥的總合，這次罷免成功，就是民眾要給這個雙標黨一個當頭棒喝，結果它們根本也不在乎，不痛也不癢。

連勝文指出，看來也只有把民進黨從中央到地方，一起轟下台，它們才會真正了解自己搞爛多少事。

國民黨智庫副發言人錢震宇說，從民進黨發言人的回應，大概可以抓出幾件事情，首先，從結果來看確實出乎預料，但不能怪市民，民進黨只能勉強說尊重，但心裡是不爽的。

錢震宇表示，其次，民進黨導向這是國民黨操作政治對立所致，以繼續緊抓民進黨支持者並規避王浩宇的責任；再者，民進黨硬扯什麼中央跟地方要堅守崗位，繼續貫徹到底，就是要黨內人士閉嘴，不要有意見，反正民進黨還是執政黨。

(中時 )