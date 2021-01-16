34歲蔡姓通緝犯今（16日）中午12時許，開車逆向駛入新北市汐止區北山大橋機車引道，衝撞8輛機車後釀成2人受傷送醫。（翻攝）

34歲蔡姓通緝犯今（16日）中午12時許，開車逆向駛入新北市汐止區北山大橋機車引道，衝撞8輛機車後釀成2人受傷送醫。（翻攝）

34歲蔡姓通緝犯今（16日）中午12時許，開車逆向駛入新北市汐止區北山大橋機車引道，衝撞8輛機車後釀成2人受傷送醫。（翻攝）

34歲蔡姓通緝犯今（16日）中午12時許，開車逆向駛入新北市汐止區北山大橋機車引道，衝撞8輛機車後釀成2人受傷送醫，其中1名婦人傷勢較為嚴重，蔡嫌肇事後留下25歲林姓女友人後逃逸，警方於晚間8時許在板橋區逮捕蔡嫌到案，正進一步偵訊中。

據悉，蔡嫌為妨害自由通緝犯，今（16日）中午12時許開車搭載林姓女友人行經汐止區大同路二段與民權街口，蔡嫌直接逆向駛入北山大橋機車引道，隨後撞上8輛機車。

由於蔡嫌車速不慢，共釀成2人受傷送醫，其中1名婦人傷勢較為嚴重，當場失去意識但還有生命跡象，送醫救治中，於下午恢復意識仍在加護病房觀察中，另1人則輕傷，送醫後無礙。

蔡嫌肇事後留下林姓女友逃離現場，林女向警方稱，「今天是第一天認識對方！」警方於晚間8時許在板橋區逮捕蔡嫌到案。據悉，蔡嫌疑因在北市遇警方攔檢，才會加速逃離釀禍。

(中時 )