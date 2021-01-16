【現場直播】王浩宇罷免案開票 現場最新畫面

民進黨桃園市議員王浩宇被8萬4582張同意票數罷免通過，成為史上第一位被罷免的直轄市市議員。資深媒體人韋安表示，韓粉的力量不可或缺與國民黨主席江啟臣在幕後做了不少「工作」，也認為前高雄市長韓國瑜2022年出戰桃園的可能性會大增。不過韓出戰桃園說法，卻引來前台中市立委參選人、雲林農民林佳新留言表示，沒這機會。

根據桃園市選委會最新數據，罷免選舉人數32萬7758人，投票人數9萬2226人，投票率約2成8，其中同意票8萬4582票、不同意票7128票，無效票516票，確定罷免通過，王浩宇成為史上第一位被罷免的直轄市市議員。霸王總部聞訊互相擁抱，高喊「倒宇天光、光榮中壢」。

王浩宇則透過「我是中壢人」臉書，發表聲明「衷心感謝支持我的朋友，衷心感謝。」並附上他在一處海濱的背影照片。民進黨表示，尊重民眾行使罷免權及結果。

韋安今天在臉書貼文表示，第一「韓黑」被罷免，可引發三個關注點︰一、雖然韓陣營在罷免活動中，沒有站在第一線，但罷免成功，韓粉的力量和韓流餘溫不可或缺；二、國民黨主席江啟臣連任之路應該更有利多，罷王會成功多少也有江啟臣的領導因素。罷免過程中，親江人士其實在幕後做了不少「工作」；三、韓國瑜2022出戰桃園的可能性會大增。

針對韓國瑜2022出戰桃園的可能性大增，林佳新卻留言表示，「沒這機會，我直接了當說了。」有網友對此表認同。

也有網友認為，「韓又出來，DPP穩了。」、「不錯，請韓打最硬的仗。」、「別亂，韓要的話只能選總統。」

天下第一「韓黑」被罷免，可引發三個關注點。 一，雖然韓陣營在罷免活動中，沒有站在第一線，但罷免成功，不可或缺韓粉的力量和韓流余溫 二，江啟臣連任之路應該更有利多，罷王成功多少也有江的領導因素。罷免過程中，親江人士其實在幕後做了不少「工作」 三，韓國瑜2022出戰桃園的可能性會大增 （林佳新：沒這些打算我直接了當說了） 由韋安發佈於 2021年1月16日 星期六

(中時新聞網)