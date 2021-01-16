民進黨桃園市議員王浩宇罷免案通過。國民黨立委賴士葆說，要向桃園、中壢選民致敬，您們再次鼓舞全台灣的人民對民主的信心，那就是忤逆民意的民代要被下架，人民神聖選票的託付，絕對不是空白授權，而是要在民意面前學習謙卑，並且恪遵民主與法治的準則。

賴士葆說，不可諱言，過去五年，他面對民主政治幾度的灰心和失望，因為在立法院數不清的表決，不少既沒有程序正義（例如一次上百案的包裹表決）、亦無實質正義（例如給行政部門有司法權等），因此表決的結果並不代表是非，更不代表公理，甚至不代表正義，且不符合多數民意。

賴士葆舉例說明，明明七成左右的人民反對萊豬進口，應該要被立委監督的行政院長蘇貞昌，居然還敢下令強壓執政黨立委護航通過。

此外，有些透過執政黨在立法院多數暴力所通過的法案，即使違憲，但獨裁總統所提名的御用大法官們，也只是再次善盡護航角色，而藉故不處理或皆稱合憲而已。

賴士葆坦言，每每想到這些，就常感到痛徹心扉甚至徹夜難眠，常無語問上帝，這是台灣人所要的民主嗎？公義在哪裡？

賴士葆說，王浩宇只是一席地方議員，對地方政治板塊移動影響不大，但是對台灣民主政治的影響卻是極其浩大；民眾用選票教導政治人物和政黨嚴肅又沉重的功課，要認真思考民眾神聖選票的託付及落實民主的真諦：「要遵從民意而非黨意」。

(中時 )