【現場直播】疫情有重大發展？指揮中心臨時召開記者會說明最新情形｜2021.01.16

傳出醫護染疫事件的北部某醫院又增加1名護理師確診，緊急封閉所有病房。醫院現場晚間氣氛不大尋常，戶外採檢室晚間有大批民眾聚集，並且有民眾接受採檢。記者直擊，許多民眾戴著口罩在採檢室前等待，採檢室戶外有醫護人員向民眾說明，採檢室內則有醫護人員穿著防護裝備，為民眾進行採檢作業。

民眾向記者反應，他們是接獲電話通知要回到醫院採檢，詳細情況並不清楚。由於戶外氣溫偏低，風勢頗大，有高齡的患者在家屬陪同下前來採檢，希望能夠優先採檢，現場一度發生口角，場面混亂。

臨時請民眾回醫院採檢的事件，是否與疫情變化有關？中央流行疫情指揮中心晚間召開記者會，指揮官陳時中表示，日前爆發首起醫師院內染疫事件(案838)，護理師女友也確診，指揮中心針對452名相關接觸者進行擴大篩檢，檢驗結果於今晚出爐，全部為陰性。目前醫院所有病房緊急封閉，陳時中強調，是封病室，並非封院。

(中時新聞網)