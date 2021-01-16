國內日前發生北部醫院院內感染，一名照顧過重症個案的醫師（案838）染疫後，同居女護理師（案839）也接續確診。指揮官陳時中今再宣布，新增1名本土個案，為醫師接觸的護理師。

陳時中說，該個案為20多歲的女子（案852），是在醫院工作的護理師，染疫醫師1月10日曾到醫院值班，傍晚覺得不舒服，量體溫後採檢，在那之前和這位護理師有3段時間接觸，上午2次時間短暫，下午在護理站接觸1小時，初步判定可能是當時感染，暫列為案838的接觸者。

陳時中說，第一波做了全院檢查，1月11日都是陰性，也包含這位護理師，不過護理師在1月14日出現輕微咳嗽，15日到診所就醫，醫師和她的警覺性很高，當時量體溫發現她有發燒，建議到醫院急診室聯絡、採檢，今日下午確診。下午到醫院檢視感控情況和後續的處理，剛剛才開完會。

對於護理師的接觸者，陳時中說，她到診所看病是接觸1位醫師和1位護理師，2人都居家隔離，需要採檢，另2名櫃檯人員因接觸時間短暫，列為自主健康管理。因有去過2個藥局，接觸3個人員，時間短暫、有戴口罩，因此列為自主健康管理。

有鑑於院內感染擴大，陳時中表示，醫院方面不論病房大小、夜班，在內工作的30多名護理師都列為居家隔離對象，，加上有4、5位NP，同班的3人，另外2人不同班還在確認，應是27名護理人員加上4到5名NP，都會居家隔離。這次的作法等同封病房，而非封院。

醫師的部分，曾經進出病房的人有22位，可能有會診，進來的時間都很短，不過因應院內群聚，這22位醫師都需要從最後接觸日起隔離7天，到1月21日，依採檢情況看是否恢復看診。期間需要視訊診療，或請其他醫院幫忙照顧病人，原則上同科醫師協助。

陳時中表示，護理師第一次採檢陰性，代表當時還在潛伏期，但過了1天就有傳染力，檢驗陰性。第一次採檢的468人裡面，有265人是醫院工作者，明天還會採檢一次，若仍維持陰性，才能比較放心。至於擴大採檢的452人，發言人莊人祥說，今日已經完成採檢，全部都是陰性。

對於此案，陳時中表示，還需要觀察至1月24至1月28日，大型活動要舉辦要更嚴謹的態度來看。至於是否會再檢視感染的「隙縫」？陳時中說，隙縫都一直在，是執行上的落實度，無法完全阻絕，因為病毒是看不見的，只能盡量做好。陳時中說，接下裡會以更審慎的態度來面對，病毒無所不在，能撐住是不容易的。

(中時 )