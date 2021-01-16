【現場直播】王浩宇罷免案開票 現場最新畫面

民進黨桃園市議員王浩宇罷免案今天（16日）投票，最終以同意票8萬4582票、不同意7128票罷免通過，台灣民意基金會董事長游盈隆驚訝表示，王浩宇和桃園市長鄭文燦是一掛的，怎會在桃園被罷免？

游盈隆在臉書指出，聽到王浩宇被罷免，心情很亂，指王浩宇本來是一個很好的年輕人，爲何被罷免？他和鄭文燦是一掛的，怎會在桃園被罷免？他心疼這個年輕人，希望他暫時休息一下，再出發。其他王浩宇該負責、該反省的事情，尤其是2019年民進黨總統初選時的離譜表現，他日後再説。

陳水扁民間醫療小組成員、前一邊一國行動黨發言人陳昭姿則回應說，「我不熟這個年輕人，但是不少綠營支持著樂見罷免成功，一時不解，等待游教授揭曉。」

網友紛紛回應說：「不分藍綠，每個人都要對自己的言論負責，且付出代價。」「本來就是一個硬拗王，被罷免剛好而已。」「有不少綠營也發動罷免，他真的有檢討的必要吧。」「我樂見給他們教訓，更期待他們了解，要捍衛的是台灣，不是當政治人物的打手，當護衛軍。」

也有人認為，「為何會被罷免？要問他自己了，盈隆兄，再多心疼也沒用，所謂相由心生，看看王先生的面相就知道了，如果他能好好反省自己所做的都是錯事，那代表他還有救，要是他還是這副德性，不知反省與改過，對他再多心疼也沒用。」

針對王浩宇被罷免，桃園市長鄭文燦稍早對此表示，行使罷免權是憲法賦予的公民權利，他尊重罷免案的結果，對於參與選務工作的同仁，他也要表達謝意。

聽到浩宇被罷免，我心情很亂，他本來是一個很好的年輕人，爲何被罷免？他和文燦是一掛的，怎會在桃園被罷免？我心疼這個年輕人，希望他暫時休息一下，再出發。其他王浩宇該負責、該反省的事情，尤其是2019民進黨總統初選的離譜表現，我日後再説。 由游盈隆發佈於 2021年1月16日 星期六

(中時新聞網)