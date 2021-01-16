新冠肺炎疫情肆虐全球，世界各國積極研發疫苗，且多國已開始讓民眾接種，而美國佛羅里達州是最早為65歲以上民眾提供輝瑞疫苗注射的地區之一，沒想到現在傳出有人為了要到佛州接種疫苗，就算要花上200萬元的機票錢也願意。

根據《福斯新聞》報導，加拿大多倫多私人航空公司Momentum Jets透露，當地富豪願意以2.5萬至8萬美元（約新台幣70萬至224萬元）的價錢購買當日往返佛州的機票；旅行保險公司Travel Secure也指出，去年11月份，已經有約30％的客戶預訂了飛往美國南部的航班，推測這些人應該是已經預約了新冠疫苗第1劑。

對此，佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）表示，佛州不允許為了疫苗而前來的遊客占了接種名額，也強調絕沒有讓任何旅客施打疫苗。而位於邁阿密由40多家醫院和醫療中心組成的傑克森健康系統（Jackson Health System）也透露，針對來接種疫苗的人，都有確認他們的州居住權。

美國衛生部也嚴厲表示，不允許任何「疫苗旅遊」，若是有涉嫌「到佛羅里達州待1天打疫苗，然後第2天就離開」的相關事件，都必須立刻上報給當地衛生機構。

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(中時新聞網)