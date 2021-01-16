隕石砸地球？台北天空驚見不明物體墜落，點燃網友各種神猜測，更有迷妹興奮喊「歐巴來了！」，本報吳姓讀者授權提供，請勿轉載。（本報讀者授權提供／吳康瑋台北傳真）

隕石群掉落地球？有一名吳姓民眾於15日傍晚，在公館台大校園中，意外拍到天空出現了一道長長火光，形似隕石穿越大氣層，往地球墜落的景象，該民眾將照片轉載到網路上，更掀起社團中一番討論，甚至有人聯想起韓劇「來自星星的你」男主角就是像星星一樣降落，興奮的喊「是歐巴要來了！」

據了解，該名網友將照片上傳後，還寫到「What’s this？」，瞬間引起網友們各種腦洞大開，有民眾笑稱「沒錯那就是歐巴要來了！」、也有人說「那是雷神索爾演完復仇者聯盟3之後，到處去旅行的身影！」，更有人聯想到紅極一時的單機遊戲「天之痕」，描述一個名為「赤貫星」的妖星，畫破天空瞬間閃現，其樣貌也是一顆拖著尾巴的紅色星體，除此之外，網友絞盡腦汁想出各種超有想像力的留言，讓讀者笑翻。

對此，有自然科教師洪禹邦透露，其實這個現象很常發生，大多情況為宇宙中的漂流物體，可能是隕石或彗星碎屑，受到地球引力的影響，進入大氣層燃燒時，摩擦生熱產生的火光，絕大多數隕石碎屑都會在墜落至地面前燃燒殆盡，他強調，這種情況很常發生，民眾看到不需要驚慌，只要當作自然景觀來欣賞就好了。

(中時 )