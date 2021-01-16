屏東池上一郎博士文庫研究協會理事長劉耀祖（左二），因長期管理文庫營運，獲日本政府頒贈外國人敘勳「旭日勳章」。（謝佳潾攝）

屏東池上一郎博士文庫研究協會理事長劉耀祖，因長期管理文庫營運，獲日本政府頒贈外國人敘勳「旭日勳章」，日本台灣交流協會16日舉辦授勳儀式，屏東縣長潘孟安也出席盛會恭賀，並肯定劉耀祖對促進台日友好關係的貢獻。

劉耀祖2001年在竹田鄉成立池上一郎博士文庫，並擔5任理事長長達20年，期間辦理許多台日交流活動，並捐贈畢生珍藏日文書籍供大家閱覽，而文庫不僅為感念池上博士擔任軍醫時不分軍民給予醫療協助，更承載台日二國人民情感交流的平台，過程中有非常多感動人心的故事。

為此，日本台灣交流協會高雄事務所長加藤英次，16日代表日本政府授勳感謝劉耀祖不遺餘力協助日本語言教育與管理營運池上一郎文庫長達20年，成為日本人來南部時必訪地點，並與許多日本在台人士建立深厚情誼。

對於獲頒旭日雙光勳章，劉耀祖謙虛表示，這份榮耀不是屬於他個人，而是所有協助文庫營運者共同的榮耀。而出席盛會的潘孟安說，很感謝劉耀祖積極與屏東縣內大學及高中合作，提供文庫場地、藏書作為日語學習教材，對於屏東的日語教育發展有深遠影響。

他強調，目前縣府已將文庫列入歷史建築，期待未來文庫場域更深化串起台日人民交流，不論是文化、經貿甚至強化互動友誼關係，讓雙方合作關係更密切。

(中時 )