總獎金100萬美元（約2871萬台幣）的BWF超級1000泰國羽球公開賽今天進行各組4強賽，台將壓軸登場的「一哥」周天成與香港好手伍家朗大戰66分鐘，以21比17、18比21、15比21遭到逆轉，無緣爭冠。

在男雙「麟洋配」王齊麟／李洋、「世界球后」戴資穎先後拿下冠軍戰門票後，周天成也要力拚搭上決賽列車。

4強賽周天成碰上拍落王子維的香港好手伍家朗，過去兩人16度交手，小天取得10勝6敗對戰優勢，但近期卻是苦吞對戰2連敗。

一下場周天成就連拿3分，並在4比3後再打出一波11比0攻勢，奠定勝基，以21比17先下一城。次局小天浪費最多6分的領先優勢，先被伍家朗追成17平，最終小天以18比21讓出。

決勝局與次局情況雷同，周天成局中一度握有9比5領先優勢，但卻沒能守成，讓伍家朗連拿6分逆轉，局末小天也無力追趕，只能眼看對手逆轉拿下勝利，無緣搭上晉級列車。

(中時 )