民進黨籍桃園市議員王浩宇罷免案今(16)日通過，桃園市選委會指出，因罷免案不能遞補，且中壢選區缺額也未過半，因此也不會辦理補選作業。同時，中選會也指出，將於22日舉行委員會議審查罷免案投票結果並公告，而王浩宇也將自公告日起去職，也就是說，王浩宇的任期已經進入倒數最後1周。

王浩宇罷免案於15日下午4時結束並進行開票，晚間6點多全部投票所開票完畢，最終同意罷免票數為8萬5482，遠遠超過不同意票及廢票，跨過罷免門檻。王浩宇確定遭罷免後，有不少民眾齊聚在罷王總部外慶祝，而他本人晚間也在臉書粉專「我是中壢人」上發文對罷免案結果進行回應。

中選會發布新聞稿指出，根據桃園市選舉委員會開票統計結果，投票結果有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，該罷免案投票結果為通過，中央選舉委員會將於22日舉行委員會議審查該罷免案投票結果。

根據《公職人員選舉罷免法》規定，直轄市議員罷免案投票結果，應由中選會審查，並於投票完畢7日內公告罷免投票結果。同時，《公職人員選舉罷免法》規定，罷免案通過者，被罷免人應自公告之日起解除職務，且4年內不得為同一公職人員候選人。

(中時新聞網)