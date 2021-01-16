資深媒體人粘嫦鈺是影劇記者出身，經常在談話性節目大爆娛樂圈驚人內幕。近日網上就突然瘋傳她昔日上節目《命運好好玩》爆料一位她曾經訪問過的女星黑歷史，稱這位女星從12、13歲時就出道，長得非常非常漂亮，卻也因為如此，遭親媽比她送給大亨「試用」，令主持人聽了也傻眼。

黏嫦鈺在節目中大爆某位女星黑歷史，她說這位女星12、3歲就出道，她也曾採訪過對方，「非常非常的漂亮，非常非常清純，那時候被譽為將來一定是前途無量，因為長得真的像是童話裡面畫出來。」

但在女星清純外表下，其實私生活相當精采，黏嫦鈺：「她剛出道的時候，其實就跟同劇男星窸窸窣窣，不是躲在棚後面，就是躲在洗手間，常常被人家看到。」而女星的美貌也引來了大亨注意，要求女星媽媽把人帶來。

黏嫦鈺：「媽媽就把她送去了，所以那個時候，其實圈內大家都有聽聞。」而黏嫦鈺的爆料更是引來主持人何篤霖進一步提問：「送去吃飯…還是？」黏嫦鈺則說：「先試用。」還透露大亨後來所有產品都是這女星代言，讓女星從小荷包滿滿。

黏嫦鈺也為女星感到可惜，她說女星長得漂亮又會演戲會唱歌，但其實劇組的人都知道，「劇組裡面從上到下通通都是表哥表弟這樣子，這是很有名的一件事情。」

(中時新聞網)