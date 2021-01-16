台灣企銀五人制聯賽開踢 百萬地墊有夠讚

首屆台灣企銀五人制足球聯賽今天在新莊體育館開踢，首戰U20潛力培訓隊與旅人FC就上演拉鋸好戲，U20好手劉如明雖然貢獻1射1傳，卻在終場前領到第2張黃牌，讓旅人FC把握人數優勢，由陳威嘉射入扳平球，雙方以3比3握手言和，U20的黃宥威則攻入兩球。

「我們小將經驗比較不夠，創造很多進球機會，但沒把握住，面對學長也有壓力，感覺有不少球員會怯場。」U20教練劉祥興表示，被罰下的劉如明其實是今天最穩的一員，有1進球1助攻，但急著表現卻領到紅牌，「沒贏球很可惜，但被罰下1人變成4打5，對球員還是很好的經驗。」

U20好手劉如明上半場攻入扳平球，興奮狂奔慶祝。（李弘斌攝）

旅人FC的門神江信緯也曾是五人制代表隊成員，也客觀表示劉如明那球不須冒險吃牌，還有一個隊友可以協防，鼓勵學弟們可以踢得更沉穩一些。

江信緯曾到對岸效力五人制足球聯賽，這次體驗國內首屆有企業冠名贊助的五人制聯賽，感覺比過去參與國內賽事享受許多，特別是地墊為國際賽水準，比賽也全程停錶，不像以往國內五人制足賽只有最後1分鐘才停錶，都有進步。

來自台中的旅人FC也動員啦啦隊到新莊體育館加油，配合五人制場地小的快節奏，讓比賽氣氛相當熱鬧。江信緯透露，旅人FC主要是由幾位前國腳與台中青年高中、苗栗興華高中的好手組成，啦啦隊則是他在北市士林帶的俱樂部學生，感謝他們前來應援。

旅人FC門神江信緯多次演出精彩撲救。（李弘斌攝）

首屆台灣企銀五人制足球聯賽共有CTFA U20潛力培訓隊、嘉義天晴、曄拓FC、旅人FC、芳億精密、桃園國際等6隊進行雙循環賽事，中華足協理事長邱義仁在開幕典禮上表示，聯賽正常化是他上任的重要政見，去年先確立11人制足球的升降制度、開辦青年聯賽建立青訓體系，今年再讓五人制聯賽上路。

今天另外兩場比賽，桃園國際在賴偉佑「梅開二度」帶領下，以3比2擊敗來自南部的芳億精密，被視為奪冠熱門的嘉義天晴則以7比0大勝多國聯軍的曄拓FC。台灣企銀五人制聯賽今天吸引700多名觀眾入場，明天在新莊體育館仍有3場精彩賽事。

(中時 )