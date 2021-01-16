民進黨桃園市議員王浩宇罷免案通過，民進黨發言人顏若芳批評，國民黨明顯介入動員，造成政治對立非台灣之福。對此，國民黨發言人陳偉杰表示，民進黨不反躬自省，長期縱容地方民代離譜行徑，早已累積民怨，如今民意反撲，才是罷免案通過的主因。

針對民進黨直指王浩宇罷免案為國民黨製造政治對立所致，陳偉杰呼籲民進黨應深自檢討，謙卑傾聽民意，無需樣樣都牽拖國民黨，來活焦點。

國民黨文傳會副主委鄭照新說，罷免王浩宇投票的前一天，黨主席江啟臣、黨智庫副董事長連勝文拍片催票，昨晚由國民黨在桃園中壢中正公園主辦晚會，國民黨與公民團體合作愉快，且與罷王總部達成默契，極力動員，但讓罷王總部位居主位，此次是拿捏得當的後果。

黨內人士表示，國民黨此次以低調綿密的方式在協助罷王案，空戰方面，文傳會向藍營政論節目與媒體請託，組織動員則由黃復興黨部積極舉辦巡迴演講，就是要達到不讓民進黨貼上韓粉、國民黨主導的標籤，以免嚇走跨黨派的選民。

(中時 )