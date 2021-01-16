大陸男星李易峰以選秀歌手身分出道，帥氣外型被封為「國民校草」，唱而優則演，接連參與多部熱門電視劇演出，都有亮眼表現，不久前被爆出和女星金晨假戲真做，讓不少女粉絲心碎，所幸雙方即時出面否認；近日李易峰自曝他的耳洞由來，居然是大學失戀的印記，網友都不禁感嘆「這麼帥也會失戀啊」。

16日晚上一名微博網友分享一段「國民校草」李易峰在化妝室的影片，畫面中李易峰坐在鏡子前接受梳化，突然說起他耳洞的由來，「我那個時候大學剛失戀打的，還給我打偏了，現在真的沒這個勇氣」。

李易峰緩緩道出耳洞的故事，也表示回憶起當時打耳洞的狀況，臉上露出痛苦的表情；短短不到一分鐘的影片，馬上被網友瘋傳討論，「全世界都知道李易峰的失戀耳洞了，有一種耳洞叫年少輕狂失戀的耳洞」、「像李易峰這種大帥哥居然也有失戀的時候」、「這下大家都知道，這是峰哥青春的傷痛、失戀的印記啦」。

男星李易峰在2007年參加選秀比賽《加油好男兒》，之後以歌手身分出道，他青春洋溢又帥氣的外表，讓他一出道就有「國民校草」的稱號；後來更挑戰戲劇圈，在《古劍奇譚》、《青雲志》和《麻雀》等都有精彩表現，在2018年更成為最年輕的金鷹視帝，演技獲得肯定。

(中時新聞網)