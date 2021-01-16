中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今(16日)在臨時記者會上表示，大家很關心院內感染醫師（案838）的感染源，經全基因體序列分析後，發現和案812極近相同，非常大的可能是醫師照顧案812的期間感染。

案812為本國籍60多歲男性，去年10月至美國探親，12月27日返國，持有登機前3日內檢驗陰性報告，入境後至住處居家檢疫；個案12月29日至31日陸續出現全身痠痛、發燒及咳嗽症狀，1月初由衛生單位安排就醫採檢後確診。

此外，今晚新增的1本土案例，為案838的同院同事，據了解，案838為北部某醫院醫師，曾照顧新冠肺炎確診個案，1月8日起陸續出現咳嗽、發燒症狀，1月10日就醫採檢，11日檢出陽性，於12日確診；而案852和案838為同院同事，是名20多歲女性護理師，對此，陳時中也認了這樣的情形為醫院群聚感染，目前已封鎖病室。

而指揮中心原訂進行2500人大規模篩檢，但由於468名第一圈接觸者都安全，沒有擴散疑慮，2500人篩檢也喊卡，決定再篩檢452名院內工作者，篩檢於昨晚開始執行，今晚採檢完畢，發言人莊人祥表示，452人採檢全都是陰性。

(中時新聞網)