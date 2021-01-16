罷免王浩宇發起人唐平榮爆料，罷王總部因為曾透過群眾募資方式推動罷免王浩宇，因此遭監察院調查是否違反政治獻金法，他也已經兩度去函監院說明，唐平榮表示，罷王總部成員不分藍綠，就是單純的公民組織，罷王總部的募資方式也與昔日高雄「罷韓總部」「WECARE」完全一致，金流也十分清楚，他期盼如果被調查是因為政治獻金法有疏漏，希望立法院能夠儘速修法，將這塊漏洞補足，讓公民可以繼續合法、放心的行使罷免權力。

從左到右：唐平榮、邱仁德、黃敬平（圖／翻攝中天電視）

唐平榮以及罷王總部執行長邱仁德在罷王過關後，聯袂接受中天電視直播節目專訪，談及罷免王浩宇過程一路走來的艱辛，還是感慨良多。

唐平榮說，由於王浩宇的網路聲量很高，又是議員，因此罷王總部一開始都很低調，他自己也不敢現身抬面前，以免立即被王浩宇抹黑。後來證實這些顧慮不是杞人憂天，因為六月底他現身開記者會說明罷王時程，王浩宇得知是他主導罷免，兩天後，立即在王浩宇臉書上貼上網路連結，可以連上已被臉書認定張貼不實謠言而關站的親綠粉專「只是賭藍」，只是賭藍指責唐平榮有種種問題，儘管所有指控都是空穴來風，不實抹黑，但也讓他們倍感壓力，證實罷王總部原先的憂慮不是沒有道理。唐平榮說如果不是先做好「被查水表」的心理準備，又得到各界奧援，罷王恐怕難以成功。

罷王總部執行長邱仁德也針對民進黨在罷王成功後指控國民黨介入此次罷免，造成朝野對立的說法，表達尊重，他說，罷王總部很瞭解這一仗是怎麼打的，如果真的像民進黨指控有國民黨大咖在背後支持，過程怎麼會如此艱辛？他舉例，有一個罷免連署站因為設在鐵皮屋，從來沒被檢舉過，但卻因為參與連署，消防局馬上通知鐵皮屋疑似違建，要前往消防檢查，罷王總部因為不想讓房東為難，因此立即撤掉該連署站，他反問，如果國民黨真有能力撐腰，這種事還會發生嗎？

桃園縣藍營議員黃敬平則針對民進黨批評是國民黨介入此次罷王，導致朝野對立的指責表示，國民黨現在是在野黨，如果國民黨還這麼有本事，還有很強的政黨力量，那也參與協助罷免王浩宇的時代力量、民眾黨又要如何解釋呢？他要請問民進黨，難道忘記昔日是如何介入罷韓的過程嗎？反觀罷王總部成立之際，到場者只有他一位是國民黨籍，當時綠黨、時代力量、民眾黨的朋友都在，大家都只是希望替罷王貢獻一份心力，不希望因為扯上政黨模糊焦點，因此有政黨背景者都很小心低調，就怕被抹黑。

黃敬平甚至爆料，還有民進黨議員私下將連署書偷偷交給他「強調自己不方便出面」，他也呼籲民進黨中央好好的思考，為何跨黨派這麼多人人都希望罷免王浩宇，如果議員民代不好好接地氣，只是怪國民黨介入，未來恐怕還會繼續出現更多民代被罷免的狀況。

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(中時新聞網)