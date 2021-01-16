《太陽報》16日披露，美眾議院日前以232票對197票，通過對現任總統川普彈劾案。由於支持彈劾的包括10名共和黨員，怒不可遏的川普13日在與幕僚開會時，揚言要對這些「與民主黨同謀的背骨仔」採取報復行動。與此同時，喬治亞州檢察官擬對川普展開刑事調查，釐清其試圖推翻大選結果的作為，是否觸犯法律。

報導中指出，川普正列出倒戈議員的黑名單。他日前召集幕僚並詢問是否知曉這10人是誰，以及「自己是否有為他們付出過什麼」。此外，他還詢問如果2年後自己再度參選，誰可能會成為競爭對手，他要想辦法讓對手退選。

在眾議院彈劾案中，大約有10名共和黨人投票支持彈劾和川普，為有史以來最多同黨議員倒戈彈劾自家總統的1次，也讓川普成為被彈劾2次的總統。

另一方面，由於傳出川普打電話給喬治亞州選務人員，要求對方「尋找」自己選票的傳聞，讓喬治亞州富爾頓郡(Fulton County)區域檢察官法妮‧威利斯(Fani Willis)正蒐集相關證據，以了解川普為推翻2020年大選結果的一系列作為，是否已觸犯法律。

自投票結束的幾個月來，川普不停地控訴自己的數十萬張選票遭到竊取，卻沒有提出證據。然而，這種做法卻讓自己愈來愈逼近法律調查的窘境。報導研判，如果調查發現川普有犯罪行為，川普恐遭到教唆選舉詐欺、共謀罪，以及意圖使人不履行選舉義務等罪名的起訴。這些罪名都非其所能赦免者。

儘管如此，川普依舊強硬到底，除表態拒絕參加拜登就職典禮外，更有報導指稱川普計畫在拜登就職當天，以21響禮砲歡送自己離開白宮。

報導分析，雖然共和黨大佬因川粉之亂而批評川普，但考量到川粉聲勢強大，川普仍有望在共和黨中保持一定聲量。目前共和黨已喪失對參眾議院的主導權與總統大位，如何重新布局以贏得2022年期中選舉與2024年大選，成為眼前重要任務。

不論如何，下一次的選舉中，共和黨傳統立場人士勢必與鋼鐵川粉出現分歧，讓共和黨有必要快刀斬亂麻，在未來數個月內確定川普政治前途。甚至，由於參議院可能祭出禁止川普再次擔任公職，這也會削弱其在共和黨內的影響力。如果喬治亞州檢察官最終起訴川普干擾大選結果，也會影響其2024年再度角逐總統寶座。

(中時新聞網)