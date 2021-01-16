被視為德國年底大選前哨戰的基督教民主黨（CDU）黨揆選舉16日揭曉，北萊因─西發利亞邦總理拉謝特（Armin Laschet）出線當選執政黨黨魁，他很有希望接替決定在9月大選後交棒的梅克爾，成為下一任德國總理。

拉謝特在周六的線上黨魁決選中以521票對466票，擊敗保守派對手麥茲（Friedrich Merz），贏得基民黨黨主席寶座。

現年59歲的拉謝特，2017年當選德國人口最多的北萊因─西發利亞邦總理，該區向來是中間偏左派的大本營。

在歐洲政壇最具聲望的德國總理梅克爾，自2005年出任總理至今，2018年12月拋出震撼彈宣布辭去基民黨黨魁，並預告2021年不再參選聯邦總理，但有關梅克爾的接班人選始終難產。

梅克爾2018年辭去基民黨黨揆後，欽點她的得意門生卡倫鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）接任黨主席，卡倫鮑爾也一度被視為梅克爾的熱門接班人，豈料她在2020年2月突如其來宣布請辭。

拉謝特發表勝選演說指出，他將竭盡所能確保基民黨和盟友基督教社會聯盟（CSU）團結在一起，務使2021年聯邦大選選出的下一任總理，還是出自CDU與CSU聯盟。

按照傳統，基民黨黨魁多半會被推舉為CDU和CSU的總理候選人，但也不是絕對。CDU與CSU執政聯盟在2021年9月聯邦大選保住政權的希望很濃厚。

不過民調顯示，CSU黨魁索德（Markus Soeder）是最受選民青睞的保守派領袖。此外部分CDU國會議員力拱衛生部長史巴恩（Jens Spahn）出馬角逐總理大位，但史巴恩老早表態支持拉謝特領導CDU。

(工商 )