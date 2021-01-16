美股三大指數上周五在銀行股和能源股領跌下全面收黑，本周投資人聚焦美國總統當選人拜登正式就職及美國企業財報季。儘管拜登上台可能加稅的疑慮籠罩市場，但根據歷史經驗，民主黨總統上任第1年，美股平均漲幅超過11％。

拜登挾著歷來大選日後的最佳美股行情入主白宮。根據美國財務研究分析中心（CFRA）資料，自去年11月3日美國大選投票日迄今，標普500指數累漲13％，是CFRA從1952年起追蹤大選日至總統就職日美股以來的最大漲幅。

過去就職前美股漲最多的總統是甘迺迪，漲幅8.8％；艾森豪以6.3％居次；即將卸任的川普以6.2％緊追在後。

CFRA指出，回顧過往歷史，民主黨總統上台的第1年，美股平均漲幅11.3％，由此看好拜登走馬上任後，美股仍將持續走多一段時間。

拜登就職前送出1.9兆美元紓困方案的大禮，然市場會小心觀察拜登是否能縮短兩黨的歧見鴻溝，即便民主黨全面控制國會。

照政治策略師的預測，拜登提出的紓困案雖有望過關，但規模恐縮水。投行Raymond James華府政策分析師米爾斯（Ed Mills）表示，拜登紓困案的金額，可能以眾院議長裴洛西與現任財長穆努欽討論過的為基礎，縮減至1兆美元。

本周投資人除關注拜登就職，大批標普500企業公布去年第4季財報也是焦點，美國銀行、高盛、IBM、英特爾、寶僑都在本周發布最新業績。

根據金融資訊供應商路孚特（Refinitiv）的數據，標普企業去年Q4平均獲利預估年跌9.5％，但今年可望反彈，第一季獲利料年增16.4％。

富國銀行、摩根大通、花旗上周五打頭陣發布業績，替美企財報季拉開序幕，儘管財報優於預期股價仍跌，此外傳出美國證管會擬對石油巨頭埃克森美孚展開調查，美股即在銀行股與能源股帶頭下殺下收黑。

上周五道瓊指數、標普指數及那斯達克指數，分別收跌0.57％、0.72％和0.87％。周線也是全黑，標指與那指周跌1.5％，道指跌0.91％。

(工商 )