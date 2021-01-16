民進黨桃園市議員王浩宇罷免案，今(16)日舉行投票，同意票數突破罷免門檻，罷免案確定通過，成為直轄市議員遭罷免首例，而王浩宇稍晚也臉書粉專「我是中壢人」上回應罷免案結果。對此，律師葉慶元直言，罷王只是到下的第一張骨牌，他還向民進黨嗆聲，若再繼續囂張下去，大家走著瞧。

王浩宇罷免投票從16日下午4點左右開始，到晚間6點多，233個投開票所全數開完，同意票達8萬4582張，跨過罷免門檻，王浩宇確定遭到罷免。中選會也發布新聞稿指出，投票結果有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，該罷免案投票結果為通過

針對王浩宇罷免案通過，葉慶元16日在臉書上表示，「第一張骨牌，倒了！」同時，他更對民進黨嗆聲，「你可以繼續囂張下去！繼續漠視人民的聲音！大家走著瞧！」

網友們也留言回應，「第一步既然跨出，離終點也不遠了」、「葉狀師你說的極對，大家走著瞧」、「身為中壢人，下架佛地魔真的超爽。然而，是否能成為骨牌有待商榷」、「遙擺沒有落魄的久」。

(中時新聞網)