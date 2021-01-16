直擊淚腺！南門市場搬遷紀錄片超催淚！ 免費特映會18日在中繼市場上映 歡迎民眾前往挑戰淚腺。（北市市場處提供／吳康瑋台北傳真）

「在台北，說南門的故事」南門市場搬遷紀錄片，於去年12月21日在光點華山舉辦首映會，讓許多觀影民眾感動不已，直嚷著太催淚，因此，北市市場處特地在18日上午10點，於南門中繼市場2樓美食廣場加開特映會，讓更多對南門市場有深刻回憶的民眾，能再次看到屬於南門市場的珍貴故事，也邀請民眾免費進場，一同感受那份感動。

「在台北，說南門的故事」南門市場搬遷紀錄片，以「See you again 我們的南門市場」將攤商老闆對於市場搬遷的真實感受貫穿全片，北市副市長黃珊珊在當天觀影後，更說出南門市場令人感到驕傲的感想，且紀錄片由金鐘獎生活風格節目獎、節目創新獎等三項大獎節目「我在市場待了一整天」主持人李明璁企畫監製，透過畫面紀錄了南門市場搬遷的過程，更是真實傳達出攤商老闆們的心情變化。

南門市場自治會長王銓國表示，在市場搬遷的過程，攤商的心情都是不安的，但謝謝北市府的大力支持，讓我們能夠一起迎向美好的未來，只要有人想來南門市場買東西，我們一定都會準備出來，也謝謝紀錄片，把這些珍貴的畫面與心情保存下來，這些感動與堅持，將在特映會當天，完整重現在觀眾眼前。

「在臺北，說南門的故事」南門市場搬遷紀錄片，預計於1月18日上午10點30分於南門中繼市場二樓美食廣場感動重現，邀請市場攤商與老顧客走進市場一同感受這珍貴的記憶故事，現場為免費入場，席次有限，敬請民眾把握機會。

市場處表示，透過南門市場搬遷紀錄片，呈現出台北傳統市場持續進步的過程，除此之外，為了讓更多人感受到南門市場的風華與魅力，南門市場在今年的年菜採購月活動，與悠遊付合作，自13日起至2月28日止，民眾來南門市場消費不限金額，使用悠遊付結帳就回饋15％回饋金，每人每日累積最高上限450元，隔日重新計算，活動總回饋金150萬元，回饋金將於活動結束後一個月內回饋到民眾的悠遊付電子支付錢包裡。

(中時 )