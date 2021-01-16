印度一名29歲女子和丈夫結婚了5年，某天才發現丈夫竟是禿頭，平時都是戴著假髮遮掩，沒想到謊言被揭穿後，丈夫竟還變本加厲，向親家要求更多嫁妝，女子表示自己結婚時已經付了印度盧比20萬元（約台幣7.6萬元），忍無可忍下只能報警處理。

根據《印度時報》報導，事發於泰米爾納德邦（Tamil Nadu）的蒂魯芒格阿拉姆 (Tirumangalam)，一名29歲女子和丈夫賈塞卡（Rajasekar）結婚了5年，平時丈夫都會警告她不可以碰頭，因為對方不喜歡這樣，沒想到其實是因為丈夫平時都戴假髮掩飾禿頭，騙了她5年。

丈夫被揭穿後，不但沒有道歉，反而與女子大吵一架，甚至還向親家要求更多嫁妝，女子向警方表示，當初結婚時已經提供印度盧比20萬元當作嫁妝，如今丈夫還要錢，讓她忍無可忍選擇報警。目前賈塞卡和其父母被司法拘留中，警方也對3人進行起訴。

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(中時新聞網)