台灣今(16日)新增一名確診案例，指揮中心指揮官陳時中在臨時召開的記者會中表示，案852護理師，家中一共有5人同住，成員為父親、母親、兄長、及員工，因為同住共餐，其他4人先列居家隔離，但由於其父親及哥哥出現流鼻水症狀，已經改送醫院隔離中，「當作確診病患處理」。

陳時中說，這幾天護理師都在上班中，足跡只有診所和藥房，對醫院的影響比較大。護理師在診所有接觸1位醫師和1位護理師，2人都居家隔離，需要採檢，另2名櫃檯人員因接觸時間短暫，列為自主健康管理。因有去過2個藥局，接觸3個人員，時間短暫、有戴口罩，因此列為自主健康管理。

陳時中表示，這名護理師騎摩托車上下班，家中有5個人同住，是爸爸、媽媽、哥哥和員工，有一起共餐，這4人列為居家隔離對象。其中，爸爸和哥哥有流鼻水，所以在醫院隔離中，先把他們當作確診者來處理。

陳時中表示，案852與案838染疫醫師為同科系同事，曾經在護理站共同工作長達1個小時的時間，初判因此感染，而852為838的接觸者。

(中時新聞網)