民進黨桃園市議員王浩宇罷免案過關。3年前王浩宇以「800-1=799 R.I.P.」疑似嘲諷抗議不慎墜樓的退役上校繆德生，國民黨文傳會副主委黃子哲到王浩宇服務處掛上「57-1=56（議員席次） R.I.P.」布條，他今天說，如今「60-1=59 R.I.P.」，恭喜桃園市議會少一席冷血政客。

2018年2月，反軍人年金改革團體衝撞立院，退役上校、藍天行動聯盟祕書長繆德生攀牆時摔傷送醫不治，當時民進黨桃園市議員王浩宇在臉書表示，「800-1=799 R.I.P」，引起網友撻伐。

由於王浩宇堅不道歉，國民黨文傳會副主委黃子哲便到王浩宇服務處，掛上「57-1=56（議員席次） R.I.P.」布條，諷刺王浩宇的政治生命到此就可以永遠安息。

王浩宇罷免案今天通過，黃子哲在臉書幽默表示，「先知是寂寞的」，罷王案的結果為「60-1=59 R.I.P.」，恭喜桃園市議會少一席冷血政客，王浩宇終結了政治生命。

(中時 )